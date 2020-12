Juve ko, i tifosi attaccano Bonucci e promuovono Ronaldo: "Subito capitano"

Non è piaciuto come la Juve ha perso. A nessuno. Da Pirlo alla dirigenza bianconera, fino ai tifosi che sui social esprimono legittimamente il loro disappunto per la brutta sconfitta subita in casa contro una delle Fiorentina più in difficoltà degli ultimi anni (è la classifica a parlare). Nel mirino ci finiscono tutti, dai giocatori all'allenatore, senza dimenticare l' arbitro La Penna , reo - insieme al Var - di aver sorvolato sui due episodi da rigore (fallo su Cristiano Ronaldo e Bernardeschi) e sul rosso a Borja Valero. Piovono critiche che non risparmiano nessuno, solo CR7 si salva. Qualcuno scrive "Oggi era meglio non presentarsi nemmeno, almeno poi potevamo fare ricorso", qualcun altro invece "Peggior sconfitta negli ultimi 10 anni della Juve. Complice l’arbitro. Complice metà della squadra. Complice Pirlo". Rabbia e amarezza si mischiano tra il popolo juventino.

Juve ko, la reazione social dei tifosi

Gli attacchi più duri sono rivolti a Bonucci e Alex Sandro, artefici del pasticcio che ha portato all'autogol del brasiliano e al 2-0 della Fiorentina. Sono veramente pochi i tifosi che difendono il capitano bianconero, in moltissimi invece affondano il colpo: da "Bonucci out" e "Facevi la differenza solo grazie a Chiellini e Barzagli" a "Non so se hai fatto peggio te o La Penna, bella lotta" e "Leva la fascia io c'ero a quel Juve milan e non dimentico". Per i tifosi proprio la fascia di capitano dovrebbe finire sul braccio di Cristiano Ronaldo: "Fascia subito a CR7", "Really capitano". Al portoghese qualcuno consiglia di andare via: "La Juve non ti merita", "non hai nessuna colpa", "Ti consiglio di tornare al Real". Ronaldo intanto ci ha già messo la faccia su Instagram, starà a lui trascinare la squadra verso il riscatto dopo la pausa natalizia.

Bonucci, le scuse social: e un ex Juve lo incoraggia

Ronaldo: "Prestazione scadente della Juve, ma fidatevi di noi"