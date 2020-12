Buffon, birre da Messi per i gol subiti: "Lionel, ora basta"

I "pensierini" a Buffon

Tra quelli che hanno ricevuto questo "regalo", c'è anche Gigi Buffon. A lui Messi ha segnato il gol 514 e 515. L'occasione fu un Barcellona-Juve 3-0, in cui la Pulce appunto segnò una doppietta.

Il poriere l'ha presa con ironia: "Questi sono i due pensierini di Messi per me - dice in una storia su Instagram - Me li ricordio questi gol, mi hanno fatto soffrire molto. Ho passato una brutta serata. Ma non posso non riconoscere la grandezza di Lionel e del Barcellona quella sera. L'unico auspicio è che questa collezione si fermi qui. Mi raccomando Lionel: due gol bastano e avanzano".