Cuadrado positivo al Coronavirus: salterà Milan-Juve

TORINO - " Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado . Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico", recita il comunicato della Juve. La positività dell'esterno colombiano arriva ad un giorno di distanza da quella di Alex Sandro . La società torinese effettuerà un nuovo giro di tamponi in serata, il cui esito sarà disponibile domani in mattinata: soltanto dopo ci sarà la partenza per Milano in vista del big match della 16ª giornata di Serie A.

Pirlo in emergenza per Milan-Juve

Cuadrado, a differenza del collega di reparto, non aveva preso parte al netto successo bianconero contro l'Udinese per squalifica, il 4-1 maturato all'Allianz Stadium domenica 3 gennaio. Privo di due terzini, è emergenza difesa per Andrea Pirlo: per la sfida del Giuseppe Meazza con il Milan primo della classe, in programma domani (mercoledì 6), ai lati della coppia di centrali De Ligt-Bonucci, potrebbero agire Danilo a destra e Frabotta a sinistra. Per il tecnico bianconero non è più rosea la situazione in attacco: con Morata sicuro indisponibile, si è aggiunta qualche linea di febbre a debilitare Dybala.