Bergomi-Del Piero, scintille in tv. Alex: "Inter sotto pressione? Alla Juve è sempre così"

Non solo Milan - Juve , ieri sera durante la puntata di Sky Calcio Club è andato in scena uno scintillante botta e risposta tra Beppe Bergomi e Alex Del Piero. L' ex difensore nerazzurro ha criticato coloro che hanno puntato il dito contro la squadra di Conte dopo il ko con la Samp: "All'Inter si mette troppa pressione, non è una squadra costruita per vincere. Ha la quarta rosa del campionato ed è forte come le altre, non di più".. Le parole di Bergomi hanno però scatenato la reazione degli altri presenti in studio, ma soprattutto quella dell'ex capitano della Juventus che è intervenuto dicendo: "Stiamo parlando di pressione? Chi è che non ha pressione? La Juve ha pressione, il Milan sta avendo pressione. La pressione c’è in quelli che non vincono. Ed è giusto che sia così. Io mi accodo a quanto detto da mister Capello: l’Inter ha una squadra per vincere non da quest’anno, ma già dall’anno scorso"

Del Piero contro Bergomi: "Alla Juve c'è sempre pressione"

Non dobbiamo caricarli di questa cosa qua" (riferito all'Inter) - la replica di Bergomi, a cui ha prontamente risposto Del Piero, ricordando la sua esperienza in bianconero: "Io ho vissuto sempre con la Juve sotto pressione, per me è relativamente importante. Io dico che una squadra costruita come l'Inter è costruita per vincere lo scudetto. Una squadra come il Milan che all'inizio dell'anno non era fatta per vincere lo scudetto, se non vincerà non sarà una cosa grave, perché arriva da tanti anni di ricostruzione e finamlmente ha trovato una certa solidità".

Bergomi, dopo aver incassato la risposta dell'ex numero 10 della Juve, ha provato nuovamente a spiegare il suo punto di vista, ma senza riuscire a convincere gli altri. Il siparietto è proseguito dopo l'intervento di Caressa che accennando al campionato della squadra allenata da Pippo Inzaghi ha scatenato Del Piero che non ha perso occasione per stuzzicare ancora Bergomi: "Dopo parliamo del Benevento? Cerchiamo di non mettere pressione anche a loro...". Tutti nello studio sono scoppiati a ridere e l'ex difensore nerazzurro ha replicato: "Avere tutti contro, vuol dire che quello che dico è giusto. Io sono felice" . Ma ancora una volta è arrivata la replica di Pinturicchio: "No Beppe, quello che hai detto non è giusto".