Juve e Covid, quando tornano Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt? Ecco le date

TORINO - Emergenza in difesa per la Juventus, alle prese con i casi di positività al Coronavirus di Alex Sandro , Cuadrado e, da oggi, anche di De Ligt : “Non c’è nessun focolaio” assicurano dalla Asl di Torino , ma il tecnico bianconero Andrea Pirlo deve fare i conti con assenze importanti, in difesa, in vista delle prossime gare.

Alex Sandro può tornare con l'Inter

Alex Sandro, la cui positività con sintomi lievi è stata comunicata il 4 gennaio, da protocollo deve osservare non meno di dieci giorni di isolamento: salterà quindi i match contro Sassuolo in campionato e Genoa in Coppa Italia, ma potrebbe rientrare, in caso di tampone negativo, per la partitissima con l’Inter del 17 gennaio. Il protocollo, aggiornato da una circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre scorso, prevede che "le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)".

Cuadrado e De Ligt, la situazione

Cuadrado, asintomatico e la cui positività è stata resa nota il 5 gennaio, si trova in una situazione analoga a quella di Alex Sandro e potrebbe rientrare contro l'Inter. Il protocollo prevede che "le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)". De Ligt invece salterà Sassuolo, Genoa e anche Inter dal momento che dovrà stare fermo almeno fino al 18 gennaio. La Juve, peraltro, non ha comunicato se l’olandese è asintomatico oppure no. Pirlo potrebbe recuperare tutti i tre positivi, quindi, per la Supercoppa Italiana del 20 gennaio contro il Napoli.