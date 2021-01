Juve, Pirlo: “Date tempo a Kulusevski. Ora pronti per l’Inter”

“Ci siamo complicati la vita da soli, avevamo iniziato molto bene. Poi abbiamo avuto una disattenzione sul primo gol e da lì è nata una partita faticosa. Peccato perché potevamo gestire meglio le forze”. L’analisi di Andrea Pirlo arriva dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia, strappato al Genoa con il gol decisivo del baby Rafia ai supplementari. “Questo torneo è un obiettivo, era importante vincere - ha detto il tecnico della Juve a Rai Sport - Ora recuperiamo per arrivare pronti alla sfida contro l’Inter. Più fatica con le medie che con le forti? No, la partita doveva solo essere gestita meglio. In campo c’erano ragazzi alla prima esperienza, qualche disattenzione ci può stare”.