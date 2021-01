Juve, Rafia si ferma: lesione al collaterale

Come riporta il club bianconero, il giocatore recupererà in circa 15/20 giorni. Altro ko in Under 23: out anche Franco Israel

14 . 01 . 2021 19:02 1 min Juventus

