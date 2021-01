Verso Inter-Juve: Chiesa e McKennie in gruppo

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, la Juventus continua a preparare la sfida contro l'Inter in programma per domenica 17 gennaio alle 20:45. La squadra si è allenata questa mattina alla Continassa, concentrandosi sulla gestione del possesso e sulle esercitazioni tattiche.

Le condizioni Chiesa e McKennie

Per la gara contro i nerazzurri, Andrea Pirlo proverà a recuperare due giocatori, McKennie e Chiesa. Il centrocampista e il difensore bianconero, che non sono stati convocati per la sfida contro il Genoa, questa mattina si sono allenati parzialmente in gruppo. La Juve è anche in attesa dei risultati dei tamponi di Cuadrado e Alex Sandro, che se risulteranno negativi potranno essere a disposizione con l'Inter.