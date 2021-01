Supercoppa Juve-Napoli, la probabile formazione di Pirlo

E dunque si scalda Arthur in vista della Supercoppa Juve-Napoli, in teoria uno dei pezzi pregiati del mercato, in pratica - suo malgrado - un “Godot” che tutti stanno ancora aspettando. Potenzialmente può fare la differenza, se sta bene. E fors’anche se accanto gli si mette - oltre a Bentancur - quel McKennie che un po’ la differenza l’ha già fatta, sino ad ora, quando è stato chiamato in causa. Qualità tecniche non mancano: se Arthur riesce a metterle al servizio del gruppo velocizzando un po’ i tempi di giocata, meglio ancora. Pirlo ci spera. Peraltro aveva previsto di schierare l’ex blaugrana contro il Napoli già in campionato, nella famosa (non) partita inizialmente vinta a tavolino e ora da recuperare. Per curiosità: quella formazione prevedeva Szczesny tra i pali; Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado in mediana e Ramsey sulla trequarti alle spalle di Dybala e Ronaldo.