Juve-Spal, Pirlo: "Voglio la semifinale, evitiamo brutte figure"

"Vogliamo passare il turno, dovremo essere concentrati", questo l'avviso che Andrea Pirlo ha lanciato alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Spal . "Ci sono tante insidie, affrontiamo una squadra di Serie B sulla carte ma se vediamo i campionati anche Bayern e Real sono uscite contro squadre di seconda divisione. Sarà una partita difficile, abbiamo l'obiettivo di passare il turno e ci vorrà massima concentrazione. Loro hanno fatto un ottimo cammino in Coppa Italia e in campionato, quindi dovremo stare molto attenti. Sono un'ottima squadra, a cui piace giocare a calcio. Una squadra difficile da prendere, giocando con tre difensori. Dovremo essere al massimo per evitare brutte figure " ha spiegato a JTV.

"Riposerà di sicuro Bentancur, che ha giocato tutta la partita contro il Bologna con un buco nel piede. Ha avuto bisogno di 3 punti e dovrà riposare qualche giorno per assorbire la contusione. Riposerà qualche altro giocatore che ha giocato domenica, partiranno dall'inizio De Ligt e Demiral. Ci sarà comunque una squadra competitiva. Domani gioca Gigi, ha avuto un problemino nelle settimane precedenti che ora è risolto e domani scenderà in campo" ha aggiunto Pirlo.

"Il bilancio è abbastanza positivo, potevamo avere qualche punto in più ma venendo da una stagione faticosa qualche battuta d'arresto era normale ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto e il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo. Possiamo ancora migliorare, abbiamo grandi margini. Finalmente spero di avere tra poco la rosa al completo e potremo lavorare su tutti i concetti, perchè dall'inizio della stagione non siamo mai stati al completo. Szczesny? Non so se è nel suo miglior momento, ma sta dando grande fiducia con grandi prestazioni. Siamo soddisfatti di quello che sta mettendo in campo, può ancora migliorare perchè è un portiere a livello mondiale e speriamo possa ancora fare meglio" ha proseguito il tecnico bianconero.