Juve, senti Marchisio: "Pogba o Locatelli? Io vedrei bene..."

La sessione di calciomercato invernale si è conclusa da qualche giorno e la Juventus non ha messo a segno nessun grande colpo in entrata, ma è già proiettata sul mercato estivo. Con il trasferimento di Khedira all'Hertha Berlino, la maglia numero 6 è nuovamente libera. Da tempo si vocifera che i due obiettivi principali della Juve per rafforzare ulteriormente il centrocampo siano Manuel Locatelli e Paul Pogba. Molti tifosi bianconeri sognano il ritorno del centrocampista francese che non ha ancora discusso il rinnovo del contratto con il Manchester United. Altri invece auspicano l'arrivo del centrocmpista del Sassuolo, con il quale la Juve ha già avviato i contatti. Sul possibile colpo del mercato estivo ha parlato anche un ex bianconero, Claudio Marchisio, che ha consigliato la sua ex squadra.