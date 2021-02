Pirlo carica la Juve: "Vincere ci dà adrenalina. Ronaldo è un eroe"

TORINO - Alla prima scontro diretto per lo Scudetto la Juventus arriva pronta. Lo dicono i risultati delle ultime partite, cinque vittorie dopo il ko di San Siro contro l’Inter, e lo dice Andrea Pirlo: «Siamo migliorati molto sull’aspetto mentale. Sicuramente quella sconfitta ci ha aiutato a capire che si deve essere sempre concentrati e avere grande motivazione. Le vittorie sono un messaggio solo per noi stessi. Dobbiamo guardare solo a noi: di vittoria in vittoria ci carichiamo di adrenalina, che non deve mai mancare se si vuole vincere».

LA SVOLTA - «Quando si perde mi arrabbio anch’io e a volte puoi andare a cercare certi tasti - ha proseguito il tecnico spiegando la svolta seguita al 2-0 incassato dall’Inter -. Abbiamo parlato dopo quella sconfitta perché non eravamo stati noi. Fortunatamente c’era una finale tre giorni dopo ed è stato facile toccare certi tasti. Vincendo abbiamo capito che dobbiamo sacrificarci tutti di squadra e siamo tornati noi. Manca sempre qualcosa alla Juve ideale. L’allenatore la vorrebbe subito perfetta, ma è impossibile. Lavoriamo e miglioriamo. Ora siamo più equilibrati, abbiamo perfezionato movimenti di esterni e difensori, migliorato posizionamento e transizioni. Si può sempre crescere e purtroppo abbiamo poco tempo, ma con i video si riesce a fare qualcosa. Siamo al 70-80%, abbiamo quasi tutti a disposizione e questo è molto importante. All’andata per esempio non avevo Sandro e avevo provato Cuadrado a sinistra, non era andata bene. Non avendo potuto fare amichevoli non conoscevamo ancora i giocatori: all’andata non mandavamo McKennie a saltare di testa e facevamo battere gli angoli a Kulusevski. Abbiamo visto che erano due scelte da rivedere».

SFIDA SCUDETTO - Se la Juve è cresciuta, la Juve è rimasta forte, assicura Pirlo. Abbastanza da poter aspirare allo Scudetto: «Tutte le squadre nelle prime posizioni sono in corsa. Il Milan e l’Inter, ma anche la Roma, il Napoli e l’Atalanta. E noi ci siamo. La Roma è stata criticata, ma è una grande squadra e ha un grande allenatore. Sarà una partita contro una formazione che gioca un calcio tra i migliori in Italia: molto fluido, con tante rotazioni dei controcampisti, giocatori sempre in movimento e bravi ad attaccare gli spazi, soprattutto i trequarti. Dovemo stare molto attenti alle ripartenze ed essere bravi sulle marcature preventive, cercando di sbagliare poco per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede. Che ci sia Dzeko o Mayoral per il loro modo di giocare cambia poco. Dzeko è un grandissimo, ma Mayoral non lo ha fatto rimpiangere».