Juve d'acciaio, difesa e forza del gruppo al top

La Juventus ha conquistato per la 20° volta nella sua storia la finale di Coppa Italia . Dopo un avvio di campionato un po' complicato, la fase difensiva della squadra di Andrea Pirlo ha trovato la quadra: lo dicono i numeri . La difesa bianconera è prima nella classifica delle difese meno battute della Serie A, con soli 18 gol subiti , davanti ai 23 del Milan capolista e dell' Inter seconda in classifica.

Juve, 6 clean sheets nelle ultime 7 gare

La Juventus ha abbassato la saracinesca. Dopo la sconfitta in campionato contro l'Inter, la Juve ha cambiato marcia. Dalla vittoria della Supercoppa contro il Napoli, alla gara di ieri sera contro i nerazzurri, il baluardo difensivo di Pirlo ha mantenuto la porta inviolata (eccetto per la rete di Lautaro Martinez nella semifinale d'andata di Coppa Italia). È una Juve d'acciaio che si è consolidata grazie alla forza di un gruppo unito che fa leva sulla collaborazione di tutti e anche sull'aiuto prezioso di Cristiano Ronaldo in fase difensiva. Con quello di ieri sera, la Juve ha collezionato 6 clean sheets nelle ultime 7 gare giocate, più di ogni altra squadra nei top-5 campionati europei dello stesso periodo, considerando tutte le competizioni.