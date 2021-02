"Conte, via la stella dallo Stadium": la petizione dei tifosi della Juve

TORINO - Il giorno dopo Juventus-Inter, match valso ai padroni di casa l'accesso alla finale di Coppa Italia per la 20ª volta nella propria storia, non stempera gli animi dopo l'acceso diverbio a distanza tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Il dito medio mostrato dall'allenatore salentino all'indirizzo della panchina bianconera che, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato poi bissato a fine gara, è stato solo uno degli episodi di una serata vissuta tra mille tensioni. Nel primo tempo Conte si era lasciato andare a plateali proteste per un rigore non dato per intervento su Lautaro Martinez, poi "sconfessato" dalle immagini tv, e in seguito per un'ammonizione a Darmian che aveva scatenato un primo screzio con il suo ex giocatore Leonardo Bonucci. Al duplice fischio dell'arbitro ecco il dito medio rivolto verso l'area occupata dai dirigenti bianconeri mentre il presidente Agnelli stava scendendo verso gli spogliatoi.