Juve, De Ligt: "Con Chiellini c'è più esperienza, è uno duro"

Matthijs de Ligt è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Napoli-Juventus. Il difensore bianconero, che oggi è tra gli undici titolari in coppia con Giorgio Chiellini, ha parlato della sfida contro la squadra di Gattuso: “Napoli-Juventus è sempre dura per entrambe. Sarà una gara difficile. Noi dobbiamo provare a vincere sempre". Mentre sulle condizioni della squadra e sugli ottimi risultati conquistati nelle ultime partite ha dichiarato: "Adesso giochiamo molto meglio, abbiamo disputato diverse partite insieme e abbiamo un’identità. Ma puntiamo sempre a un livello più alto". E a proposito del rientro del capitano della Juve: "Da quando è rientrato Chiellini siamo stati meglio in campo, con più esperienza. Con Giorgio la fase difensiva è migliorata tantissimo, lui è uno duro, cattivo, noi siamo più coperti e più corti e diamo maggiore pressing al portatore di palla”.