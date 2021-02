Buffon si riprende la Juve: contro il Crotone dal 1'

TORINO - L’eterno ragazzo ritrova la sua porta per il debutto in campionato nel 2021 . Avevamo lasciato Gigi Buffon al successo di Parma , ultima presenza in serie A, nel sabato della bestemmia- incoraggiamento al compagno Portanova , delle due parate decisive su Kucka, dello stadio dell’esordio in A nel 1995, dove tutto ebbe inizio.

Non che gennaio sia stato per Super Gigi un mese di riposo , anzi: la sua è stata una presenza fissa in campo, però in Coppa Italia , competizione che prima (del passaggio al Psg e del ritorno a Torino) vedeva dalla panchina e che adesso invece ha vissuto da protagonista, 390 minuti in campo, supplementari compresi, con la Juventus che strappa il biglietto della finale grazie anche alle sue parate, soprattutto nella doppia sfida di semifinale contro l’ Inter , dove si è inchinato soltanto al gol di Lautaro Martinez.

Buffon torna in campo anche in campionato

Adesso Buffon riprende il cammino in campionato con l’obiettivo di non ripetere la gara dell’andata contro il Crotone: in Calabria finè 1-1, superato dal rigore di Simy a cui rispose Morata. La Juventus però non può permettersi il lusso di perdere ancora punti - soprattutto contro le piccole - se vuole impedire la fuga dell’Inter e rimanere in corsa per lo scudetto. E allora c’è bisogno di tutti, in primis del veterano dello spogliatoio, per ritrovare compattezza e fiducia, per risollevare la testa dopo il doppio ko (a Napoli sabato scorso e a Porto in Champions mercoledì).

