Morata: "La Juve non cerca scuse. Crediamo nello Scudetto"

TORINO - "Non è una stagione facile a causa degli infortuni ma non cerchiamo scuse. Crediamo ancora nello Scudetto e lo faremo fino a quando la matematica ci sorriderà. Se poi non vinceremo, faremo i complimenti a chi riuscirà a vincere". Lo ha detto Alvaro Morata, autore del gol del momentaneo 1-0 della Juventus sullo Spezia all'Allianz Stadium. La Juventus si porta a -3 dal Milan e a -7 dall'Inter capolista: "La vittoria è importante e rientriamo nella dinamica dei tre punti - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ci sono ancora tanti punti a disposizione e vogliamo guardare avanti. Un successo porta positività e fiducia. Ma soprattutto porta una buona atmosfera. Lavoriamo per vincere e oggi siamo felici del risultato", ha concluso Morata.