Juve-Lazio, la formazione di Pirlo: scelte obbligate e dubbi

Ora dovrebbe toccare allo statunitense affiancare Rabiot, a meno che l’allenatore bianconero non preferisca arretrare Ramsey per lasciare McKennie in fascia con Cuadrado, visto l’affiatamento tra i due. Più complicato vedere all’opera Nicolò Fagioli, non per il valore intrinseco del ragazzo ma per le difficoltà di un match contro una squadra che, storicamente, si è spesso rivelata indigesta ai bianconeri. Per il resto potrebbe rivedersi Matthijs de Ligt al centro della difesa (rientrato l’allarme polpaccio) mentre in attacco toccherà a Dejan Kukusevski affiancare CR7.