Toni: Morata cambia la Juve, decisivo per la Champions

Dopo il pareggio contro il Verona, la Juve ha rialzato la testa e sabato ha superato la Lazio per 3-1. Passati in svantaggio per la rete di Correa, i bianconeri hanno rimesso la sfida in equilibrio grazie al gol di Rabiot prima dell'intervallo. Nel secondo tempo Morata è salito in cattedra, firmando con una doppietta il successo della squadra di Pirlo. Lo spagnolo, che era tornato al gol nel turno infrasettimanale contro lo Spezia dopo undici turni di digiuno (l'ultima rete in campionato risaliva alla sfida contro il Parma del 19 dicembre), raggiunge così quota 16 gol in stagione.