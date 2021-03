Chiesa: "La Juve meritava i quarti. Ora pensiamo allo Scudetto"

TORINO - "Grazie dei complimenti, ma non mi porto nulla di positivo stasera tranne la prestazione". Il 3-2 inflitto al Porto non è bastato alla Juventus per raggiungere i quarti di finale di Champions League, ma negli studi televisivi di Sky Sport si esalta la prestazione di Federico Chiesa, autore di una doppietta. "Volevamo passare il turno - afferma l'ex esterno della Fiorentina -, e lo avremmo meritato, basta pensare alla traversa di Cuadrado e tante altre azioni. Abbiamo sbagliato, purtroppo, altrimenti saremmo ai quarti e non ci siamo... Ora dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia. Come si riparte? Il campionato è duro perché stanno facendo bene sia quelle avanti a noi che quelle dietro. Ma io credo nello Scudetto e ci crede tutta la squadra. Possiamo dimenticare questa serata solo con una grande prestazione a Cagliari, dobbiamo dimostrare che la Juve non molla mai".