Juve, Cristiano Ronaldo: "Più delle cadute conta come ci si rialza"

TORINO - "Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e con quanta forza ti rimetti in piedi... I veri campioni non si spezzano mai! Il nostro focus è già a Cagliari, nella lotta alla Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione". Cristiano Ronaldo rompe il silenzio e lo fa con un post su Instagram, a quasi quattro giorni di distanza dall'inutile successo della Juventus contro il Porto, che non le ha evitato l'eliminazione dalla Champions League negli ottavi di finale.