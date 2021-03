Vinicius: Ronaldo leggenda, se torna al Real sarà il benvenuto

MADRID (Spagna) - Dal Real Madrid continuano a strizzare l'occhio a Cristiano Ronaldo. Dopo le parole di Karim Benzema, Zinedine Zidane e quelle di Emilio Butragueno, adesso è il turno di Vinicius Junior, che ha aperto alla possibilità di giocare insieme al portoghese con la maglia dei blancos: "Cristiano è una leggenda in questo club. Ha ottenuto molto. Non posso dire molto, perché non so cosa stia succedendo, ma sarà sempre il benvenuto".