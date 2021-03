TORINO - Dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico Pirlo, la Juventus è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di oggi in vista del prossimo impegno di campionato, il derby con il Torino che segnerà la ripresa del campionato. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, il gruppo a disposizione del tecnico Pirlo ha svolto un programma basato su esercitazioni tecniche e lavoro fisico. Per la giornata di domani è in programma una seduta mattutina.