Juve, seduta mattutina per Pirlo. Ora due giorni di riposo

TORINO - Seduta mattutina per la Juventus che prosegue gli allenamenti nella settimana della sosta del campionato per le Nazionali. Assenti i giocatori convocati nelle rispettive selezioni, la squadra si è ritrovata oggi al Training Center bianconero, per concentrarsi ancora su esercitazioni tecniche e focus sui possessi palla. Al termine della seduta odierna il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha concesso alla squadra due giorni di riposo. La ripartenza degli allenamenti, in vista del derby con il Torino alla ripresa del campionato, è stata fissata infatti per il pomeriggio di martedì.