Juve, Pirlo prepara la sfida al Napoli: l'allenamento di oggi

TORINO - Allenamento mattutino per la Juventus in vista della sfida di mercoledì contro il Napoli. Andrea Pirlo ha fatto scendere in campo i suoi uomini in mattinata per preparare il doppio impegno settimanale: il recupero contro i partenopei e la sfida con il Genoa in programma domenica alle ore 15:00. Due impegni decisivi per i bianconeri, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Benevento e il pareggio nel derby.