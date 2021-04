Cuadrado uomo chiave di Pirlo: la Juve valuta il futuro

TORINO - Il re degli assist in Europa non è lontano: ancora tre prodezze, il traguardo è lì. Ma già il fatto che Juan Cuadrado si piazzi a ridosso della vetta lascia più che tranquillo il popolo bianconero, mai come in questa stagione particolarmente (e piacevolmente) colpito dalla multifunzionalità di un giocatore così bravo. E chi, colto da un’ingiustificata voglia di criticare a prescindere, ritiene che la Juventus dipendente dall’ex Chelsea sia un limite e non un punto di forza, può comodamente accomodarsi in sala d’attesa aspettando tempi migliori e arrendendosi all’evidenza dei fatti. Snocciolati i numeri (fonte: Opta), il quadro non presenta zone d’ombra: l’esterno ha collezionato 14 assist stagionali, come il tedesco Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, e il portoghese Bruno Fernandes, trequartista (nonchè specialista dei calci di rigore) del Manchester United.