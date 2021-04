Superlega, boom Juve in Borsa: +17,85%

MILANO - Dopo l'annuncio della nascita di una nuova competizione, la Superlega, che vedrà sfidarsi in una sorta di campionato infrasettimanale 12 fra i top team del calcio europeo, vola il titolo della Juventus in Borsa. La squadra bianconera ha chiuso la giornata a +17,85% a 0,911 euro per azione e ha un valore che ormai supera il miliardo di euro (quasi 1,2 miliardi la capitalizzazione a questi prezzi). Nessun effetto rilevante per Roma (+0,17% a 0,287 euro) e Lazio (+0,18 a 1,142 euro), fuori dal progetto Superlega.