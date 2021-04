Juventus Museum, lunedì la riapertura con tante novità

TORINO - "Lunedì 26 sarà una bellissima giornata per lo Juventus Museum, che con il ritorno del Piemonte in “zona gialla” riaprirà finalmente i battenti ai tifosi e agli appassionati.". È l'annuncio ufficiale tramite il proprio sito del club bianconero, che riaprirà le porte del suo museo. La riapertura però avrà ovviamente delle limitazioni: "Si ricorda che non saranno ammessi i visitatori senza mascherina e a tutti, all'ingresso verrà misurata la temperatura. Per gli Stadium Tour il limite massimo di partecipanti alla scoperta della casa dei bianconeri sarà di 20 persone per turno.". In occasione della riapertura il museo resterà aperto anche martedì 27, oltre alla presenza di nuove chicche tra cui il primo libro contabile della Juventus, il contratto di ingaggio di Michel Platini del 1982 e la penna del Presidente Andrea Agnelli con cui è stato firmato il contratto con Cristiano Ronaldo nel luglio 2018.