Pirlo, la svolta o l'addio. La Champions può non bastare

Andrea deve dimostrare di poter vincere il prossimo anno

Proprio la società bianconera si è convinta la scorsa estate che da tecnico Pirlo possa ripetere quanto fatto da giocatore. Ma la Juventus non può aspettarlo e non può concedersi di iniziare la prossima stagione con dei dubbi: per questo è difficile che il tecnico conservi la panchina. L’unica certezza, adesso, è relativa a uno scenario d’addio: sicuro se la squadra bianconera non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League, a prescindere dal risultato della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del 19 maggio. Vincerle tutte, buon proposito espresso troppo presto, troppo spesso e soprattutto troppe volte disatteso, potrebbe rappresentare il segnale che la scintilla è scoccata, che Pirlo ha messo in moto la squadra e la sua carriera di allenatore. E allora la Juventus potrebbe concedergli di guidare anche nella prossima stagione.