Juve, Chiesa e Morata per il muro Udinese

TORINO - Come a Firenze. Anzi, peggio. Questa è l’opposizione che la Juventus troverà domenica al Friuli di Udine: una squadra schierata con un 3-5-2 come la Fiorentina, attenta a chiudere ogni spazio e a non concedere profondità come la Fiorentina. Però più brava a farlo della Fiorentina.

Perché anche il risultato non sia come a Firenze o peggio, la Juventus dovrà dunque attaccare molto meglio. Perché la difesa dell’Udinese non ha assolutamente bisogno d’aiuto. Se la squadra di Luca Gotti è abbondantemente salva nonostante il quarto peggior attacco del campionato, è proprio grazie alla capacità di concedere poco. Settima difesa della Serie A con 44 gol subiti, l’Udinese è ottava per tiri concessi a partita (10,27, dato Wyscout come i seguenti) e seconda per la distanza da cui concede quei tiri: 18,15 metri contro i 19,25 della Juventus.

La solidità dell'Udinese in difesa

Solidità frutto di un atteggiamento teso innanzitutto a non concedere varchi agli avversari. Sedicesima in Serie A per possesso palla con il 46,1% e ultima nella classifica dell’intensità di pressing, con 14,97 passaggi per ogni azione concessi in media ai rivali, l’Udinese lascia giocare chi si trova davanti, ma non lo lascia tirare. Un atteggiamento simile a quello della Fiorentina, abbiamo detto: 14ª nella graduatoria del possesso palla con il 47,6%, 13ª in quella dell’intensità di pressing con una media di 13,16 passaggi per azione concessi agli avversari. Un atteggiamento che la Juventus soffre: oltre ad aver perso 5 punti con Fiorentina, ne ha lasciati altrettanti al Benevento, ultimo per possesso palla e terzultimo per intensità di pressing, di solito schierato con il 3-5-2 come i viola e l’Udinese.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione di Tuttosport