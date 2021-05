Pirlo: "Siamo arrabbiati, non voglio vedere rassegnazione". E su Ronaldo...

TORINO - Conferenza di vigilia di Sassuolo-Juventus, Andrea Pirlo lo dice chiaro e tondo di non aver perso le speranze. “Io di carica ne ho tanta: siamo arrabbiati, incazzati. Non voglio vedere rassegnazione. Siamo a un punto dalla Champions e abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Dobbiamo dare tutto noi stessi. Essendo nel calcio da tanti anni ne ho viste di tutti i colori: ci deve essere grande positività. Dopo il ko con il Milan c'era grande delusione, in noi, ma abbiamo ancora tre partite. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine”. Poi però specifica: “Grinta? È una parola che nel calcio esce spesso, ma non credo che sia la cosa fondamentale. Io ho sempre chiesto un atteggiamento diverso: a volte bisogna avere bava alla bocca, un fuoco che ti brucia dentro e c'è un momento in cui bisogna cercare di raggiungere il risultato a qualunque costo, ma parlare solo di grinta mi sembra ridicolo. Lo si diceva 50 anni fa, ma adesso non basta”. Ecco così altro servirebbe: attenzione. “Gli ultimi gol li abbiamo presi quasi tutti in situazioni in cui non siamo stati concentrati, è stata questione di attenzione. O di falli stupidi prima del gol: frutto di errori commessi che poi ti portano a fare rincorse”.

Sassuolo-Juve. la formazione “Ronaldo riposa? Ronaldo ne giocate tanto partite e le ha fatte bene, ha fatto tanti gol. Decideremo il da farsi dopo l'allenamento. Domani è una partita importante per noi. Spero di avere tutti a disposizione. Mi aspetto un riscatto di Dybala, in campo? Io mi aspetto un riscatto da tutti, non solo quello di Dybala. Tutto dovranno onorare questa maglia prestigiosa. Danilo ha recuperato, anche Arthur potrebbe partire dall'inizio”.