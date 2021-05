Juve, Pirlo: "Vittoria importante. Ronaldo? Contento di uscire"

TORINO - "Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo e siamo riusciti a vincere, nonostante qualche difficoltà. Cristiano era forse per la prima volta contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per la mezz'ora finale. Sulla finale non ho avuto tempo per pensarci, ero concentrato sull'Inter. L'importante sarà recuperare le forze perché oggi abbiamo speso tanto" ha dichiarato Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l'Inter .

Le parole di Pirlo dopo Juve-Inter

"Non saremmo qui a parlare di quarto posto. Se avessimo lottato su ogni palla come nelle ultime partita saremmo qui a parlare d’altro. Abbiamo mancato tanti appuntamenti, soprattutto in gare più abbordabili rispetto a quella di stasera. E’ mancata quella fame e quel fuoco che avevano negli altri anni. Dopo 9 Scudetti quella fiammella si stava un po’ spegnendo ma dovevamo riaccenderla. Vincerne 10 di fila non era capitato a nessuno ma non ci siamo riusciti per colpa mia e colpa di tutti. I giocatori sono all’altezza e lo abbiamo dimostrato anche stasera" ha aggiunto Pirlo. Il tecnico della Juve ha spiegato: "Il gruppo è sano, ha ancora tanto da dare. I giocatori sono giovani, giocare nella Juve è diverso, ci sono responsabilità diverse. Abbiamo perso punti per strada ma sono contento della squadra che ho avuto a disposizione. Anche con questa squadra si può far bene. Passerella all'Inter? Non sono state decisioni politiche. A noi in 9 anni non lo hanno mai fatto. La società ha fatto i complimenti dopo lo Scudetto, il presidente anche, e penso che questo sia stato abbastanza. Domenica di speranza, sperando nel passo falso di qualcuno domani. L’importante era vincere".