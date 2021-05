Juve-Inter, Chiellini: “Non abbiamo rubato niente, vittoria meritata”

"E' stata una partita importante e difficile contro i più forti d'Italia. L'abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come spesso non ci è riuscito durante l'anno: non abbiamo rubato niente e abbiamo meritato il risultato". È l’analisi di Giorgio Chiellini dopo il 3-2 dello Stadium all’Inter, che tiene ancora in corsa la sua Juve per un posto in Champions League. "Nel primo quarto d'ora del secondo tempo siamo partiti male, nella sofferenza del finale abbiamo tirato fuori quell'orgoglio per la Champions. Non credo che avremmo meritato di qualificarci con due giornate di anticipo perché abbiamo sbagliato tanto, ma ci proviamo fino alla fine - prosegue il difensore bianconero a Sky Sport -. Vediamo gli altri cosa fanno domani, mercoledì abbiamo una coppa, i trofei sono sempre importanti, e domenica sera si faranno tutte le valutazioni del caso”.