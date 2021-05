Pirlo: "Juve, io mi riconfermerei. Amo questa società"

REGGIO EMILIA - "Una bellissima partita tra due grandi squadre che si sono battute dal primo all'ultimo minuto, per una finale degna di questo nome davanti al pubblico. Siamo contenti anche per questo. Avevamo tanta voglia di vincere, nonostante una stagione non positiva ci siamo compattati e credo abbiamo meritato questa coppa" ha dichiarato Andrea Pirlo, ai microfoni di Rai Sport, dopo il trionfo della Juve in Coppa Italia. Poi, su Chiesa: "Il gol di Chiesa? E' il bello del calcio, non era al meglio ma si è battuto per tutto il campo facendo un'ottima partita e segnando anche il gol decisivo in una finale. Non è da tutti. Non siamo riusciti all’inizio a fare bene. Cuadrado è stato molto basso, non è andato in pressione su Gosens. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio".