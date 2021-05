Da Chiesa (Enrico) a Chiesa (Federico): l'incredibile Buffon con la Coppa Italia

TORINO - La leggenda è lui: Gigi Buffon. Che unisce padri e figli nel trionfo. La leggenda è lui: Gigi Buffon. Che lascia di nuovo la Juventus per l’ultima volta alzando al cielo la Coppa Italia. La leggenda è lui: Gigi Buffon. Che ringrazia i tifosi così: «Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo caduti e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni. #FinoAllaFine».

La leggenda che vola nel tempo: nel 1999 aveva vinto la prima coppa Italia al Parma, con Enrico Chiesa. Ventidue anni dopo la rivince con la Juventus, per un regalo d’addio firmato da Federico Chiesa, il figlio dell’ex compagno. Incredibile Buffon, che non finisce di stupire. Anzi, che non finisce qui.