Bonucci: “Allegri? Non vedo l’ora. E Pirlo mi ha detto che…”

Ha ricevuto il premio da Gravina per aver superato, lo scorso marzo, le 100 presenze in azzurro. Ma quelle di Leonardo Bonucci - all’intervallo dell’amichevole contro San Marino - sono state parole riferite soprattutto a una giornata particolarmente intensa per i colori bianconeri. Pirlo ha salutato, Allegri è tornato: “Mi ha detto di chiamarlo Andrea e non più mister. Ci ho parlato, per essere stato alla prima esperienza con tante difficoltà ha raggiunto grandi traguardi - ha detto il difensore della Juve a Rai Sport - Rispetto agli altri anni è mancato lo scudetto, ma era difficile. Sia per condizioni esterne che per il poco tempo che ha avuto. Ora pensiamo a quello che verrà, Allegri ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo con la sua esperienza. Non vedo l'ora di ricominciare. Vedere gli altri che vincevano lo scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi”.