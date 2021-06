Allegri-Juve, la grande sfida: c'è un piano per vincere

TORINO - Nella famosa prima riunione alla Continassa gli hanno messo sotto il naso il campetto con la rosa. Ruolo per ruolo, le alternative a disposizione prima del mercato: lo stato dell’arte juventino, insomma. Massimiliano Allegri lo ha guardato in silenzio per una manciata di secondi. Un bel po’ di nomi hanno innescato in lui ragionamenti molto concreti perché li conosceva bene se non benissimo. Gli altri li ha visti da lontano e se n’è fatto più o meno un’idea («Anche se finché non lo alleni, un giocatore non lo puoi conoscere», recita una sua massima). Così, trascorso mezzo minuto, ha detto: «Beh, mica male come squadra». Allegri, dunque, ha la ferma intenzione di ripartire dai giocatori che già fanno parte della rosa attuale e in alcuni dei quali intravede un potenziale inespresso. Niente rivoluzioni o ribaltoni, ma un paio di aggiustamenti se rimane Ronaldo e un paio di aggiustamenti più un grande attaccante se Ronaldo dovesse partire.