Juve, di Chiesa il "Best Gol" della stagione 2020/21

TORINO - Un altro riconoscimento per Federico Chiesa, anche se non importante come l'Europeo vinto da protagonista una settimana fa contro l'Inghilterra. È suo il "Best Gol" della stagione 2020/21 della Juve, secondo i tifosi bianconeri che hanno votato su Twitter: il bolide a giro che Chiesa ha scagliato dal limite dell'area superando Gollini nella gara di andata contro l'Atalanta ha superato in finale quello di Cristiano Ronaldo all'Inter.