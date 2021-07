Cesena, poi vera Juve contro Monza e Barcellona

Juve, si torna a giocare il Trofeo Berlusconi

Sabato prossimo, 31 luglio, la Juventus scenderà in campo allo U-Power Stadium contro i padroni di casa nella 25esima edizione del trofeo Luigi Berlusconi. Per il Monza (che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A, eliminato nella semifinale playoff) sarà il debutto nel torneo cui i bianconeri hanno già preso parte 19 volte (sfidando il Milan) vincendolo in 10 occasioni. L’ultima edizione risale al 2015. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1. Ci saranno mille spettatori, ma “AC Monza e Juventus non intendono scontentare nessuno dei loro sostenitori e, poiché la gara sarà trasmessa in chiaro, hanno concordato di non commercializzare i titoli di accesso”.