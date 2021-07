Trofeo Berlusconi, Monza-Juve 1-2: decisivi Ranocchia e Kulusevski

MONZA - Bastano una magia di Ranocchia e una rete da rapace di Kulusevski alla Juve per vincere il ' Trofeo Luigi Berlusconi '. Con un gol per tempo i bianconeri del 'nuovo' tecnico Massimiliano Allegri , con diversi big ancora assenti, stendono i brianzoli di Giovanni Stroppa a cui non basta la rete di D'Alessandro nel finale per allungare la sfida ai calci di rigore. Minuti nelle gambe per tutti e altra esperienza importante per i tanti giovani schierati dal tecnico juventino, che incassa il secondo successo dopo il 3-1 rifilato al Cesena nel primo test della stagione.

Monza-Juve 1-2, la cronaca 'live'

IL TABELLINO:



Monza-Juventus 1-2

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci (13' st Paletta), Caldirola (1' st Pirola); Pedro Pereira, Brescianini (1' st Colpani), Barillà (29' st Scozzarella), Machin (13' st Valoti), Carlos Augusto (13' st Donati); D’Alessandro (43' st Siatounis), Gytkjaer (13' st Maric). A disp.: Sommariva, Rubbi, Anastasio. All. Giovanni Stroppa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (1' st Perin); De Sciglio (35' st Hajdari), Demiral (1' st Rugani), De Ligt (16' Dragusin), L. Pellegrini (1' st De Winter); Ranocchia (23' st Peeters), Ramsey (1' st Fagioli), Rabiot (23' st Miretti); Soulè (16' st Felix Correia), Brighenti (16' st Aké), Kulusevski (23' st Marques Mendez). A disp.: Pinsoglio. All. Massimiliano Allegri

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

MARCATORI: 13' pt Ranocchia (J), 7' st Kulusevski (J), 42' st D'Alessandro (M)

Fine secondo tempo

94' - Finisce 2-1 per la Juve: Monza ko e 'Trofeo Luigi Berlusconi' ai bianconeri di Allegri

91' - Proteste Monza per un presunto tocco col braccio di Miretti su corner brianzolo

90' - Chance per la Juve dopo un bello spunto di Aké, ma il sinistro di Hajdari è alto. Quattro i minuti di recupero

88' - Sostituzione nel Monza: dentro Siatounis al posto di D'Alessandro

87' - GOL del Monza: cross di Pedro Pereira dalla sinistra, sponda di Colpani con la testa per D'Alessandro che insacca e riporta in corsa i brianzoli

84' - Occasione Monza: cross di Scozzarella dalla trequarti per il solissimo Pedro Pereira che però manca l'impatto con il pallone

80' - Sostituzione nella Juve: De Sciglio lascia il posto a Hajdari, 18enne svizzero di origini kosovare

74' - Un altro cambio nel Monza: dentro Scozzarella per Barillà

73' - Juve pericolosa: cross basso di Aké per Marques Mendez anticipato però in uscita dal portiere monzese

72' - Punizione dalla destrta per il Monza: cross di Colpani e la difesa della Juve respinge

68' - Nuove sostituzioni nella Juve: dentro Miretti, Peeters, Marques Mendez al posto di Rabiot, Ranocchia Kulusevski

65' - Attacca la Juve: 'filtrante' di Rabiot per Akè il cui tiro viene respinto, palla a Felix Correia che la cede a Kulusevski la cui conclusione è però alta

61' - Tre cambi nella Juve: dentro Dragusin per De Ligt, Aké al posto di Brighenti e Felix Correia per Soulè

58' - Altre sostituzioni nel Monza: dentro Valoti per Machin, poi Paletta per Bellusci, Giulio Donati per Carlos Augusto e Maric al posto di Gytkjaer

54' - Juve vicina al tris: gran sinistro di Rabiot e ottima la parata di Di Gregorio

52' - GOL della JUVE: Kulusevski approfitta di un'indecisione tra Bellusci e Barillà per presnetarsi davanti a Di Gregorio e siglare con freddezza il raddoppio

50' - In attacco la Juve con Rabiot, che sulla sinistra approfitta di una scivolata di Sampirisi ma poi viene chiuso in corner da Bellusci

46' - Subito diversi cambi: nella Juve dentro Perin, Rugani, Fagioli e De Winter rispettivamente al posto di Szczesny, Demiral, Ramsey e Luca Pellegrini; nel Monza dentro Colpani e Pirola al posto di Brescianini e Caldirola

Fine primo tempo



45' - Finisce senza recupero il primo tempo: si va al riposo con la Juve (ancora assenti diversi 'big') avanti 1-0 grazie allo splendido gol segnato da Ranocchia al 13'

44' - Ancora a caccia del pari il Monza, ma il destro di Barillà è fuori misura: palla alta sopra la traversa

40' - Ritmi bassi, con il Monza che tiene il pallino del gioco e la Juve che aspetta compatta pronta a sfruttare gli spazi in ripartenza

34' - Primo ammonito del match: giallo al monzese Caldirola per un fallo su Soulè che gli era andato via sulla destra con un gran numero

32' - Tentativo del Monza: cross di Carlos Augusto dalla sinitra e girata al volo di Brescianini, che però non colpisce bene la palla poi facile preda di Szczesny

25' - Il Monza prova a reagire e a prendere l'iniziativa ma senza riuscire a impensierire seriamente la Juve

19' - Insiste la Juve, stavolta con il 18enne Soulè: doppio dribbling sulla destra, poi l'ingresso in area e il sinistro a giro con la mira che è però sbagliata e la palla che termina a lato

16' - Juve vicina al raddoppio con lo scatenato Ranocchia: affondo a destra per il baby e cross basso in area per Brighenti, che manca l'impatto col pallone a due passi dalla porta

13' - GOL della JUVE: bianconeri in vantaggio con il giovane Ranocchia (classe 2001, stasera titolare) che con un sinistro a giro dal limite supera il portiere brianzolo Di Gregorio

5' - Ci prova la Juve: Soulè lancia Brighenti fermato però dall'arbitro per fuorigioco

3' - Doppia occasione per il Monza: Szczesny respinge il tiro di Gytkjaer, poi Brescianini in tap-in calcia alto da posizione favorevole

1' - Iniziata Monza-Juve, valida per il Trofeo 'Luigi Berlusconi'

Monza-Juventus, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Monza e Juventus sarà visibile in chiaro, in diretta, su Italia 1 a partire dalle 21. La partita può essere vista anche in streaming su Mediaset Play.