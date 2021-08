Juve, è il giorno di Kaio Jorge

TORINO - Possibile dall’inizio dell’estate, probabile da diversi giorni, sicura da sabato e ufficiale dalla tarda serata di lunedì, questa mattina l’avventura juventina di Kaio Jorge diventa concretamente reale. Il diciannovenne attaccante brasiliano atterrerà infatti all’aeroporto torinese di Caselle e da quel momento vivrà la sua prima giornata bianconera. O meglio, la sua prima giornata bianconera e juventina, perché quei colori li veste da quando aveva 11 anni, ossia da quando il Santos decise che quel bambino sarebbe stato degno di entrare nel suo settore giovanile. Proprio il Santos, luned^ attorno alle 22.30, con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato l’accordo con la Juventus per la cessione del giocatore, certificando il successo bianconero nella corsa all’ultimo astro nascente del calcio brasiliano, a cui avevano partecipato anche Milan, Napoli, Bayer Leverkusen e negli ultimi giorni, con grande determinazione, il Benfica. [...] Missione compiuta anche per la dirigenza bianconera, che chiude il primo acquisto della gestione Federico Cherubini assicurandosi a prezzo di saldo uno dei più promettenti talenti sudamericani, messo da mesi nel mirino. Come vi abbiamo raccontato fin dalla fine del campionato, infatti, Kaio Jorge è sempre stato in prima fila come obiettivo per l’attacco in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo: un giovane da far crescere accanto al fuoriclasse portoghese, Paulo Dybala e Alvaro Morata, dotato di abbastanza talento e abbastanza esperienza da poter comunqueessere subito utile a Massimiliano Allegri [..]