Marchisio: "Chiesa farà bene. Allegri scelta giusta, come lo fu Lippi"

TORINO - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon riguardo la presentazione della Champions. Queste le sue parole riguardo all'attaccante bianconero Federico Chiesa, fresco campione d'Europa con l'Italia: "Chiesa ha grandi margini di miglioramento e può fare la differenza in bianconero. Non è stato facile ambientarsi a Torino dopo essere andato via da Firenze ed aver ricevuto insulti diretti anche alla famiglia: è cresciuto e mi auguro che farà una grande annata. Penso che si troverà molto bene con Allegri, visto che il tecnico conosce l'ambiente e può ricalcare le orme di quello che fece Marcello Lippi, visto che ha un'ottimo club a disposizione e può giocarsi la Champions. In questa stagione ci sono state molte partite e in un contesto difficile, contando pure gli Europei: la stanchezza si farà sentire ma dobbiamo sperare, visto che in Champions ci sono le 2 milanesi, l'Atalanta che ha fatto molto bene e la Juventus, che è arrivata sul traguardo proprio all'ultimo".