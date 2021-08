Juve, Danilo: "Possiamo vincere lo scudetto". Su Dybala...

Prima partita con la maglia numero 6, quella che fu di Gaetano Scirea, per Danilo. Il terzino brasiliano, al termine del match contro l'Under 23 di Zauli, vinto per 3-0 dalla squadra di Allegri (in gol Dybala, Morata e Ramsey), ha parlato dell'inizio della stagione ufficiale e dell'esordio in campionato di domenica contro l'Udinese: "Stiamo lavorando bene con tanta corsa e intensità in vista dell'esordio. L'obiettivo è portare già da Udine subito i primi tre punti. Dobbiamo dimostrare che ogni partita è importante. È questo quello che ci è mancato lo scorso anno, domenica dobbiamo cominciare a 100 all'ora e pensare che ogni partita sia una finale per noi. Se facciamo così sicuramente possiamo vincere la Serie A", commenta Danilo ai microfoni di Sky.