Udinese-Juve, Del Piero e il ricordo del 5 maggio 2002

La Juventus dell'era Allegri bis farà il suo esordio nel campionato 2021-2022 alla Dacia Arena, contro l'Udinese. Nei precedenti esordi stagionali in Serie A, la Juventus ha vinto 9 delle ultime 10 partite: l’unica sconfitta del parziale risale all’agosto 2015, proprio contro l'Udinese (1-0). Ma Udinese-Juve è anche la partita dello scudetto del 2002, vinto all'ultimo respiro grazie ai gol di Trezeguet e Del Piero e alla sconfitta dell'Inter contro la Lazio. Quella Juve, guidata da Marcello Lippi, ha alzato al cielo lo scudetto, mentre a San Siro andavano in scena la disperazione dei tifosi nerazzurri e le lacrime di Ronaldo in panchina. Immagini passate alla storia e che ancora oggi vengono ricordate ogni 5 maggio dai supporter bianconeri. E proprio in vista del match d'esordio contro la squadra friulana, il club bianconero ha scelto rievocare quella giornata memorabile: sul profilo Instagram ha postato il video dei due gol segnati da Trezeguet e Del Piero. Il gesto è stato molto apprezzato dal tifo bianconero che ha inondato il post di like e commenti.