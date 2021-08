Ronaldo, addio alla Juve ma la Borsa non ne risente

L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juve con destinazione Manchester City è sempre più possibile, ma la Borsa sembra non risentirne. Anzi, il titolo del club bianconero è in crescita nonostante le voci sulla partenza di CR7: ieri (giovedì) +1,18%, oggi invece è in rialzo con +3,63% a 0,7990 euro per azione (valore più alto dallo scorso aprile), con volumi a 6,4 milioni su una media di 2,5 milioni al giorno negli ultimi tre mesi, riporta Calcio e Finanza. Numeri incoraggianti che non pongono freni alla cessione di Ronaldo.