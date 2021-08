Pjanic alla Juve, indizio social: quel like che sa di ritorno

L'inaspettata sconfitta in casa contro l’Empoli ha mostrato quanto potrà essere lunga la strada dell’Allegri-bis. A maggior ragione oggi, in cui si è repentinamente chiusa la parentesi Cristiano Ronaldo, quello più dotato per risolvere con una giocata le situazioni intricate. La partita contro i toscani ha evidenziato come sia il centrocampo il reparto più bisognoso di correttivi: serve equilibrio che né Locatelli, né Rabiot né Bentancur posso garantire. Ecco così che Federico Cherubini ha stretto i tempi, in questo mercato bianconero complicato, per garantire all’allenatore un altro centrocampista con cui dare un volto definito alla Juventus. Un’accelerazione necessaria, visto che il mercato chiude domani, per una volata a due: da una parte Miralem Pjanic, dall’altra Axel Witsel.