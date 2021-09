Juve, riecco De Ceglie: sarà collaboratore dell'Academy

TORINO - Paolo De Ceglie entra a far parte dello staff della Juventus in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy. L'ex terzino aostano ritrova un ambiente che conosce bene, quello delle giovanili bianconero: è infatti cresciuto nella Juventus da ragazzo, esordendo poi con la Prima Squadra nel 2006. In bianconero, De Ceglie ha vinto tanto: oltre agli allori con la Primavera (Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Torneo di Viareggio), nel suo palmarès ci sono tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.