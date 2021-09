Cassano, sale sulla Juve: "Se perde con il Milan è addio scudetto"

Juventus, chi scade a giugno 2022

Cassano: "C'è solo Chiellini"

Cassano ha commentato anche l'organico bianconero senza andarci troppo per il sottile: "Adesso non ha più campioni, l'unico rimasto è Chiellini e non ne vedo altri. Max si è preso una grande responsabilità ma è una situazione molto complicata. Se domenica la Juve perde contro il Milan è fuori dai giochi per lo Scudetto".