Malmoe-Juve, Marchisio ricorda il 2014 e carica: "Forza ragazzi"

Il Malmoe nel destino di Max Allegri. Era il 2014 e proprio contro gli svedesi in Champions League, l'allenatore bianconero esordì nella sua esperienza alla guida della Juventus (con l'indimenticabile aneddoto raccontato della gente bianca come un pallone per l'impegno europeo). Sette anni dopo la storia si ripete: l'avventura dell'Allegri-bis in Champions League passa ancora per il Malmoe. I bianconeri devono mettersi alle spalle le due sconfitte subite in campionato e cercare di portare a casa la prima vittoria stagionale. Tante le analogie e altrettante le differenze tra la partita di sette anni fa e quella di stasera, a partire dai protagonisti: se l'allenatore è sempre lo stesso, i calciatori in campo sono cambiati. Della squadra titolare schierata nel 2014, oggi troviamo soltanto tre "sopravvissuti": si tratta di Chiellini, Bonucci e Morata, gli unici giocatori che ancora vestono la maglia bianconera.