Juve, Locatelli: "Critiche normali, ma sappiamo come uscirne"

MALMOE (Svezia) - Dopo il 3-0 sul campo del Malmoe, Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di JTV: “Era fondamentale vincere per iniziare bene il girone dopo che non abbiamo cominciato bene in campionato. Ci dà fiducia e non abbiamo preso gol, questo è importante. È una vittoria fondamentale per noi".